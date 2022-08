Vista da vicino - Tutta la Ford Puma foto per foto (Di giovedì 4 agosto 2022) Quando pensi a una B-Suv pensi a un'auto attorno ai quattro metri e venti. Come la Ford Puma, per esempio, che con una lunghezza di 421 centimetri si posiziona nel cuore di questo segmento. E anche i suoi prezzi sono da "piccola": si parte da 23.900 euro con un'offerta di motori che comprende versioni benzina, ibride e anche diesel (che, però, sono in esaurimento scorte). Oltre alle versioni a gasolio con il 1.5 da 120 CV e all'unica turbobenzina non elettrificata, la ST da 200 CV, la Puma si può scegliere anche con due versioni dello stesso 1.0 tre cilindri hybrid: da 125 o da 155 cavalli, entrambe caratterizzate da consumi interessanti e buone prestazioni. Compatta ma spaziosa. Pur essendo una "piccola", però, la Puma è abbastanza spaziosa al suo interno. In quattro si viaggia comodi ma, come per tutte le vetture di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 4 agosto 2022) Quando pensi a una B-Suv pensi a un'auto attorno ai quattro metri e venti. Come la, per esempio, che con una lunghezza di 421 centimetri si posiziona nel cuore di questo segmento. E anche i suoi prezzi sono da "piccola": si parte da 23.900 euro con un'offerta di motori che comprende versioni benzina, ibride e anche diesel (che, però, sono in esaurimento scorte). Oltre alle versioni a gasolio con il 1.5 da 120 CV e all'unica turbobenzina non elettrificata, la ST da 200 CV, lasi può scegliere anche con due versioni dello stesso 1.0 tre cilindri hybrid: da 125 o da 155 cavalli, entrambe caratterizzate da consumi interessanti e buone prestazioni. Compatta ma spaziosa. Pur essendo una "piccola", però, laè abbastanza spaziosa al suo interno. In quattro si viaggia comodi ma, come per tutte le vetture di ...

