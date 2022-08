Virus sinciziale | lo studio su Nature | “Risultati positivi del vaccino su cellule e cavie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ilrespiratorio(RSV) costituisce una delle principali cause di ricovero nei pazienti pediatrici, ma allo stesso tempo rappresenta un serio pericolo per la popolazione geriatrica. Lo sviluppo di uncontro l’infezione da questo agente patogeno è stata finora costellata di insuccessi e fallimenti, ma ora sembra emergere uno spiraglio di speranza nella ricerca destinata a individuare un metodo per prevenire il contagio. A compiere un significativo passo verso tale direzione uno, pubblicato sulla rivistaCommunications, condotto dagli scienziati del Precision Vaccines Program presso il Boston Children’s Hospital e dello Statens Serum Institut di Copenhagen. Lo scorso autunno in Italia e in altri paesi era stato registrato un incremento ricoveri pediatrici negli ...