Violenza sessuale su ragazzina al parco | fermato 63enne

Agenzia_Ansa : Quattro operatori socio-sanitari sono stati arrestati con le accuse, a vario titolo, di maltrattamenti e violenza s… - poliziadistato : Numerosi abusi fisici e psicologici a pazienti anziani con patologie invalidanti. Per uno degli indagati anche l’ac… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Varese, primario anestesista arrestato per violenza sessuale. La vittima: “Mi ha narcotizzata” - SusyMely1 : RT @SkyTG24: Pavia, violenza sessuale su 14enne al parco: fermato 63enne - SkyTG24 : Pavia, violenza sessuale su 14enne al parco: fermato 63enne -

Rivista Africa

Un uomo di 63 anni della Lomellina è stato fermato ieri dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Pavia per "gravissimi abusi sessuali" su una ragazzina di 14 anni, commessi il primo agosto nei ...aggravata. Con questa accusa Andrea Carlo Pizzi , medico 52enne di Saronno, è stato arrestato dai carabinieri su ordine del giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio. La ... Sud Sudan, in aumento i casi di violenza sessuale Un uomo di 63 anni della Lomellina è stato fermato ieri dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Pavia per «gravissimi abusi sessuali» su una ragazzina ...Minacce di morte, di violenza sessuale nei confronti della moglie e, infine, anche un'aggressione, con un coltello, ai danni di un suo collaboratore a cui prima aveva squarciato le gomme: è quanto ...