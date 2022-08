Victoria Cabello: «Ho litigato con Russel Crowe. Tanta stima per Simona Ventura» (Di giovedì 4 agosto 2022) La conduttrice ha ripercorso la sua carriera Dagli inizi a MTV fino a Pechino Express. Victoria Cabello, conduttrice tv italiana si è raccontata in un’intervista a Corriere della Sera con la solita ironia che l’ha sempre contraddistinta. Tanti gli aneddoti raccontati come quelli del Festival di Sanremo, tra un bacio a Orlando Bloom e un massaggio di piedi da John Travolta. «All’epoca ero fidanzata con Maurizio Cattelan che ha l’ossessione per la piscina, ci va tutti i giorni; quindi mi convinco che potrebbe fare bene anche a me, pur detestandola. Ci vado una sola volta e ovviamente prendo un fungo, all’alluce. È il meno, perché mentre faccio la pedicure per preparare la gag mi si stacca completamente l’unghia. Ottimo. Ci pensa la mia truccatrice e me la risistema con l’Attak: per tutto il tempo dell’intervista avevo il terrore che si staccasse. Spero ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 agosto 2022) La conduttrice ha ripercorso la sua carriera Dagli inizi a MTV fino a Pechino Express., conduttrice tv italiana si è raccontata in un’intervista a Corriere della Sera con la solita ironia che l’ha sempre contraddistinta. Tanti gli aneddoti raccontati come quelli del Festival di Sanremo, tra un bacio a Orlando Bloom e un massaggio di piedi da John Travolta. «All’epoca ero fidanzata con Maurizio Cattelan che ha l’ossessione per la piscina, ci va tutti i giorni; quindi mi convinco che potrebbe fare bene anche a me, pur detestandola. Ci vado una sola volta e ovviamente prendo un fungo, all’alluce. È il meno, perché mentre faccio la pedicure per preparare la gag mi si stacca completamente l’unghia. Ottimo. Ci pensa la mia truccatrice e me la risistema con l’Attak: per tutto il tempo dell’intervista avevo il terrore che si staccasse. Spero ...

