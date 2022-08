Veretout saluta la Roma: andrà al Marsiglia per 11 milioni più 4,5 di bonus (Di giovedì 4 agosto 2022) Adieu mon amour. Probabilmente è questo il concetto che da un paio di giorni sta frullando nella testa di Jordan Veretout, che dopo 5 anni è pronto a salutare l’Italia e tornare in patria per provare a riconquistare la maglia della nazionale bleau che nei mesi scorsi era riuscito ad ottenere per un periodo troppo breve. Il centrocampista ha deciso di lasciare la Roma, destinazione Marsiglia dove lo attende l’OM del presidente Longoria. Proprio gli ottimi rapporti tra il numero uno francese e il general manager giallorosso Tiago Pinto, sembrano essere stati la chiave per sbloccare un trattativa che potrebbe portare oltre 15 milioni di euro nelle casse dei giallorossi. Dopo aver chiuso l’operazione Wijnaldum infatti, i giallorossi si sono convinti a lasciar andare Veretout che già ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Adieu mon amour. Probabilmente è questo il concetto che da un paio di giorni sta frullando nella testa di Jordan, che dopo 5 anni è pronto are l’Italia e tornare in patria per provare a riconquistare la maglia della nazionale bleau che nei mesi scorsi era riuscito ad ottenere per un periodo troppo breve. Il centrocampista ha deciso di lasciare la, destinazionedove lo attende l’OM del presidente Longoria. Proprio gli ottimi rapporti tra il numero uno francese e il general manager giallorosso Tiago Pinto, sembrano essere stati la chiave per sbloccare un trattativa che potrebbe portare oltre 15di euro nelle casse dei giallorossi. Dopo aver chiuso l’operazione Wijnaldum infatti, i giallorossi si sono convinti a lasciar andareche già ...

marcoconterio : ?????? Jordan Veretout saluta la #Roma: è fatta per il passaggio del centrocampista all'#OM #TeamOM. Chiusa a titolo… - infoitsport : Calcio: Roma; Veretout saluta, affare in chiusura con l'OM - infoitsport : Calcio: Roma; Veretout saluta, affare in chiusura con l'OM - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Roma; Veretout saluta, affare in chiusura con l'OM Operazione a titolo definitivo, ai giallorossi undici milioni - _gabriele_1927_ : Roma ti saluta con affetto e rispetto! Buona fortuna Jordan!?????? #Roma #ASRoma #Veretout -