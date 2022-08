Veretout-Marsiglia: ritorno in Francia per l’ormai ex-Roma (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo molti acquisti, è tempo di cessioni a Trigoria. Ai margini della squadra a Roma, Jordan Veretout potrà vivere una nuova primavera a Marsiglia. 3 stagioni fatte di 131 presenze, 22 reti e 16 assist e qualche bel momento nel cuore dei tifosi Romani. Trasferimento che, in controtendenza con il mercato in entrata italiano, sarà a titolo definitivo già da subito. Il club transalpino infatti ha deciso di investire immediatamente circa 11 milioni di euro, più altri 4/5 di bonus legati a presenze in campionato e qualificazione alla prossima Champions League. Come allenatore troverebbe anche un fresco Igor Tudor, che lo conosce dal nostro campionato e saprà sicuramente come sfruttare il suo piede delicato. Vista la sua abilità come rigorista, Veretout potrebbe essere il nuovo incaricato del ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo molti acquisti, è tempo di cessioni a Trigoria. Ai margini della squadra a, Jordanpotrà vivere una nuova primavera a. 3 stagioni fatte di 131 presenze, 22 reti e 16 assist e qualche bel momento nel cuore dei tifosini. Trasferimento che, in controtendenza con il mercato in entrata italiano, sarà a titolo definitivo già da subito. Il club transalpino infatti ha deciso di investire immediatamente circa 11 milioni di euro, più altri 4/5 di bonus legati a presenze in campionato e qualificazione alla prossima Champions League. Come allenatore troverebbe anche un fresco Igor Tudor, che lo conosce dal nostro campionato e saprà sicuramente come sfruttare il suo piede delicato. Vista la sua abilità come rigorista,potrebbe essere il nuovo incaricato del ...

