Veretout al Marsiglia | alla Roma vanno 11 milioni più 4 | 5 di bonus

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, si lavora alle uscite di #Villar alla @sampdoria e di #Veretout all'@OM_Officiel - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: definita la cessione di #Veretout all'@OM_Officiel. Cifre e dettagli dell… - cmdotcom : #ASRoma, domani incontro decisivo per la cessione di #Veretout al #Marsiglia - ilRomanistaweb : ???? Mercato, #Veretout al #Marsiglia: la #Roma incasserà 11 milioni I due club hanno trovato l'accordo sulla base di… - teladoiotokyo : Mercato Roma - Veretout al Marsiglia: Manca soltanto l'ufficialità ma Jordan Veretout... -

ROMA - Jordansi trascerisce al, nelle prossime ore il centrocampista lascerà la capitale a titolo definitivo. È stato trovato l'accordo tra i due club per la cessione del centrocampista francese,...Commenta per primo Undici milioni più circa 4 di bonus a titolo definitivo. La Roma registra anche colpi in uscita in questo mercato ricco di sorprese. Jordansarà un giocatore deldopo l'intesa trovata nell'incontro di oggi tra i due club, anticipato ieri da Calciomercato.com . Il francese aveva già detto sì al ritorno in patria nelle ...I due club hanno trovato l'accordo sulla base di una cessione a titolo definitivo. Il centrocampista era stato acquistato dai giallorossi nel 2019 ...Cessione a titolo definitivo per il centrocampista francese Jordan Veretout Jordan Veretout sarà un nuovo centrocampista del Marsiglia. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Twitter infatti, il calc ...