Valentina Vezzali sul rapporto tra scuola e sport in Italia: "Devono camminare insieme!" (Di giovedì 4 agosto 2022) Il complesso rapporto tra scuola e sport in Italia. Il tema è un evergreen nel nostro Paese e ogni qualvolta arriva un risultato negativo in ambito sportivo, soprattutto, si tende a citare questa criticità, tratto caratteristico del territorio tricolore. Una problematica particolarmente sentita dalla sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, che forte del proprio passato di agonismo ad altissimo livello crede fermamente nella corretta interazione tra le due entità menzionate. "Da sempre convinta che sport e scuola debbano camminare insieme, ringrazio sentitamente il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi e il Presidente della Lega Calcio di Serie A, Lorenzo Casini, per Il protocollo d'intesa ...

