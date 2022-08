Vaiolo delle scimmie, Usa dichiarano emergenza sanitaria (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Amministrazione Biden ha proclamato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia causata dal Vaiolo delle scimmie. La misura, che resterà in vigore 90 giorni ed è prorogabile, è stata presa dopo che più di 6.600 casi sono stati segnalati negli Stati Uniti. La dichiarazione, rilasciata dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, arriva poco meno di due settimane dopo che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha definito l’epidemia un’emergenza di interesse internazionale. Gli Stati Uniti potranno ora intraprendere una serie di azioni per combattere l’epidemia, tra cui l’accesso ai fondi stanziati per tale emergenza e la nomina del personale in posizioni utili a rispondere direttamente all’emergenza. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Amministrazione Biden ha proclamato lo stato diper l’epidemia causata dal. La misura, che resterà in vigore 90 giorni ed è prorogabile, è stata presa dopo che più di 6.600 casi sono stati segnalati negli Stati Uniti. La dichiarazione, rilasciata dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, arriva poco meno di due settimane dopo che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha definito l’epidemia un’di interesse internazionale. Gli Stati Uniti potranno ora intraprendere una serie di azioni per combattere l’epidemia, tra cui l’accesso ai fondi stanziati per talee la nomina del personale in posizioni utili a rispondere direttamente all’. ...

