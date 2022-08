Vaiolo delle scimmie, l’infettivologo: “Garantire la diagnosi senza prenotazione. Valutare vaccinazione per chi è a rischio” (Di giovedì 4 agosto 2022) I 18mila casi registrati in 78 paesi e i 5 decessi, fino a una settimana fa, hanno spinto il direttore dell’Oms a dichiarare – anche con il parere contrario del comitato – l’emergenza sanitaria globale per il monkeypox o Vaiolo delle scimmie. Allo stato il 99% dei casi riguarda maschi con un’età media di 40 anni che hanno avuto rapporti sessuali non protetti nella maggioranza dei casi multipli e con altri uomini ed è per questo che uno degli appelli rivolto è stato quello di contenere i comportamenti a rischio e limitare i partner sessuali. Il monkeypox comunque comincia a far paura perché è uscito dai confini dove è abitualmente registrato: gli Usa hanno nominato un coordinatore per la risposta nazionale e ieri anche in Italia è stata emessa una circolare da parte del ministero con una serie di raccomandazioni. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) I 18mila casi registrati in 78 paesi e i 5 decessi, fino a una settimana fa, hanno spinto il direttore dell’Oms a dichiarare – anche con il parere contrario del comitato – l’emergenza sanitaria globale per il monkeypox o. Allo stato il 99% dei casi riguarda maschi con un’età media di 40 anni che hanno avuto rapporti sessuali non protetti nella maggioranza dei casi multipli e con altri uomini ed è per questo che uno degli appelli rivolto è stato quello di contenere i comportamenti ae limitare i partner sessuali. Il monkeypox comunque comincia a far paura perché è uscito dai confini dove è abitualmente registrato: gli Usa hanno nominato un coordinatore per la risposta nazionale e ieri anche in Italia è stata emessa una circolare da parte del ministero con una serie di raccomandazioni. Ma ...

RobertoBurioni : 'Vaiolo delle scimmie' (in inglese monkeypox) è un nome sbagliato ma non stupitevi dell'errore: in inglese la varic… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, Lazio: 'Presto pronti per il vaccino, saranno due dosi' | In Italia 505 casi, Ministero: 'Pos… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: arriva la circolare del Ministero della Salute. Possibili quarantene e sorveglianza passiva.… - Urobertu : RT @Silvy6701: Nessun vaiolo delle scimmie, ma herpes zoster causato da immunodeficienza acquisita dalla vaccinazione covid. E poi pubblici… - miagmarsuren : RT @fdragoni: Il vaiolo delle scimmie sarebbe herpes zoster dovuto all'interazione del vaccino anticovid con l'immunodeficienza dei pazient… -