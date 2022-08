Vaccino anti-Covid di Novavax, Nuvaxovid*, miocardite e pericardite annoverati come possibili ‘nuovi effetti collaterali’ (Di giovedì 4 agosto 2022) C’è voluto del tempo e, alla fine, quello che ‘tutti temevano’ fin dal primo giorno, purtroppo è stato confermato. Oggi infatti l’Ema (l’Agenzia europea del farmaco), ha affermato di rilevare un “possibile nesso” tra il Vaccino anti-Covid di Novavax, Nuvaxovid*, e due tipi di infiammazione cardiaca, miocardite e pericardite. A segnalarlo l’ente stesso regolatorio Europeo, attraverso uno specifico aggiornamento in merito alla sicurezza del Vaccino. Un report nel quale sono riportate le conclusioni stilate dal Comitato per la farmacovigilanza Prac dell’Ema. Dunque, secondo gli esperti, ‘possono verificarsi casi di miocardite e pericardite dopo la vaccinazione con Nuvaxovid’. Tuttavia, tengono a rimarcare all’interno ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) C’è voluto del tempo e, alla fine, quello che ‘tutti temevano’ fin dal primo giorno, purtroppo è stato confermato. Oggi infatti l’Ema (l’Agenzia europea del farmaco), ha affermato di rilevare un “possibile nesso” tra ildi, e due tipi di infiammazione cardiaca,. A segnalarlo l’ente stesso regolatorio Europeo, attraverso uno specifico aggiornamento in merito alla sicurezza del. Un report nel quale sono riportate le conclusioni stilate dal Comitato per la farmacovigilanza Prac dell’Ema. Dunque, secondo gli esperti, ‘possono verificarsi casi didopo la vaccinazione con Nuvaxovid’. Tuttavia, tengono a rimarcare all’interno ...

