Vacanze per disabili, Italia bocciata: solo 45 comuni su 7.904 sono Bandiera Lilla - Magazine (Di giovedì 4 agosto 2022) Le carenze Italiane nel turismo inclusivo In Italia le Vacanze per i disabili sono molto difficili: solo 45 comuni su quasi 8 mila sono Bandiera Lilla, ovvero con strutture adeguate all'accoglienza ...

