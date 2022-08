Vacanze inaccessibili per i disabili: bandiera lilla solo per 45 su 7.904 Comuni italiani (Di giovedì 4 agosto 2022) Per oltre 3 milioni e 150mila italiani che convivono con una qualche forma di disabilità le Vacanze sono inaccessibili, o quasi. Sono solo 45 su 7.904 (lo 0,57%) i Comuni italiani, in 15 Regioni, che si possono fregiare del titolo di bandiera lilla. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dalla società cooperativa sociale omonima, con il supporto della Consulta della Regione Liguria, a quelle realtà che lavorano costantemente per migliorare la propria accessibilità turistica. Aumenta il numero di persone che ha bisogno di assistenza, cresce la quota del turismo accessibile A causa dell’invecchiamento, dei cambiamenti sociodemografici e dei problemi di salute il numero di utenti del turismo accessibile è in costante aumento e già ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 4 agosto 2022) Per oltre 3 milioni e 150milache convivono con una qualche forma dità lesono, o quasi. Sono45 su 7.904 (lo 0,57%) i, in 15 Regioni, che si possono fregiare del titolo di. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dalla società cooperativa sociale omonima, con il supporto della Consulta della Regione Liguria, a quelle realtà che lavorano costantemente per migliorare la propria accessibilità turistica. Aumenta il numero di persone che ha bisogno di assistenza, cresce la quota del turismo accessibile A causa dell’invecchiamento, dei cambiamenti sociodemografici e dei problemi di salute il numero di utenti del turismo accessibile è in costante aumento e già ...

