Utile Bper a 1 | 38 mld | Montani | “Carige integrata entro fine 2022”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) –archivia il primo semestre dell’anno con unnetto di 1,38 miliardi di euro. Il risultato beneficia a livello contabile dell’avviamento negativo, il cosiddetto badwill, derivante dall’acquisizione di Banca, che ammonta a 1,18 miliardi. Escludendo le poste straordinarie il risultato del semestre per l’istituto è di 316,6 milioni, di cui 203,9 milioni registrati nel secondo trimestre, in aumento dell’81% su base trimestrale. Il risultato della gestione operativa dell’istituto è di 638,7 milioni, in aumento del 31,2%, le commissioni nette ammontano a 914 milioni (+24,5%) e il margine di interesse a 785,4 milioni (+7,8%). Fra i ratio patrimoniali il Cet 1 phase-in proforma si attesta al 13,8%. “Il semestre appena concluso registra un altro passo importante della nostra strategia di crescita, grazie ...