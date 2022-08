Un posto al sole anticipazioni: Si sono messe d’accordo? (Di giovedì 4 agosto 2022) Un posto al sole, Lara è costretta a chiedere aiuto a Marina. L’accordo economico tra le due, deve però rimanere segreto. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Lara dopo aver capito di essere in bancarotta decide di chiedere aiuto a Marina. Le due stringeranno un patto segreto, alle spalle di Roberto. lara e marina d’accordo (web)Intanto, Rossella inizia ad essere molto preoccupata. La ragazza dopo aver ricevuto una lettera da Corrado, inizia a capire qual è il vero senso della vita. Infine, Speranza vuole capire qual è il reale stato di salute delle bufale e sa di poter contare sull’aiuto di Guido, Mariella e di suo fratello Castrese. Un posto al sole: Lara e Marina stringono un ... Leggi su formatonews (Di giovedì 4 agosto 2022) Unal, Lara è costretta a chiedere aiuto a Marina. L’accordo economico tra le due, deve però rimanere segreto. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Leci fanno sapere che Lara dopo aver capito di essere in bancarotta decide di chiedere aiuto a Marina. Le due stringeranno un patto segreto, alle spalle di Roberto. lara e marina(web)Intanto, Rossella inizia ad essere molto preoccupata. La ragazza dopo aver ricevuto una lettera da Corrado, inizia a capire qual è il vero senso della vita. Infine, Speranza vuole capire qual è il reale stato di salute delle bufale e sa di poter contare sull’aiuto di Guido, Mariella e di suo fratello Castrese. Unal: Lara e Marina stringono un ...

