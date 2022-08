Un Posto al sole anticipazioni 5 agosto: la disperazione di Nunzio (Di giovedì 4 agosto 2022) Venerdì 5 agosto va in onda l'ultima puntata di Un Posto al sole che chiude la programmazione settimanale. L'episodio ha inizio come sempre alle 20:45 su Rai 3 e può essere visto sia on demand che in replica sul portale gratuito Rai Play. Che cosa succede nel nuovo episodio? Chiara ormai è partita e ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di Nunzio, che si è anche sentito tradito, visto che sarebbe dovuto partire con lei. Anche Franco si sente in colpa, dato che non ha avvistato subito Nunzio di aver visto Chiara in partenza. Ma ormai i giochi sono fatti. Nel frattempo, Ornella e Raffaele non riescono a trovare un incontro. Nonostante Ornella abbia perdonato il marito, non riesce a stare in intimità con lui, creando un'atmosfera molto tesa a casa Giordano. E poi c'è Lara e la sua proposta ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 4 agosto 2022) Venerdì 5va in onda l'ultima puntata di Unalche chiude la programmazione settimanale. L'episodio ha inizio come sempre alle 20:45 su Rai 3 e può essere visto sia on demand che in replica sul portale gratuito Rai Play. Che cosa succede nel nuovo episodio? Chiara ormai è partita e ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di, che si è anche sentito tradito, visto che sarebbe dovuto partire con lei. Anche Franco si sente in colpa, dato che non ha avvistato subitodi aver visto Chiara in partenza. Ma ormai i giochi sono fatti. Nel frattempo, Ornella e Raffaele non riescono a trovare un incontro. Nonostante Ornella abbia perdonato il marito, non riesce a stare in intimità con lui, creando un'atmosfera molto tesa a casa Giordano. E poi c'è Lara e la sua proposta ...

