Ultime Notizie – Taiwan | Borrell condanna azioni militari della Cina

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Non c’è giustificazione all’uso di una visita come pretesto per attivitànello Stretto di”. E’ quanto scrive Josepsu Twitter, rilanciando la dichiarazione diffusa la notte scorsa dai ministri degli Esteri del G7,ndo di fatto l’avvio delle esercitda partecome rappresaglia per la visita a Taipei di Nancy Pelosi. “E’ normale e di routine che i legislatori dei nostri Paesi compiano missioni internazionali”, aggiunge l’Alto rappresentante per la politica estera Ue che “incoraggia tutte le parti a rimanere calme, esercitare moderazione ed agire con trasparenza”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

fanpage : Calenda: 'Il patto è fondato sull'agenda Draghi, se vinceremo le elezioni cercherò di convincere Draghi a rimanere” - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - ParliamoDiNews : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie - la Repubblica #elezioni #politiche #ultime #notizie #repubblica… - DAELiguria : LUNGOMARE COLONNA, POSSIBILE PRESENZA DI ORDIGNI INESPLOSI - -

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a catalizzare l'attenzione del gossip internazionale. Lesulla coppia riportano che l'argentina sarebbe in procinto di chiedere il divorzio . A riferirlo sarebbe stato il programma LAM, che avrebbe condiviso un audio in cui la manager avrebbe ......Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Tokyo che consolida la tendenza dellesedute ... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio ...Ai dati dell'Oice va aggiunta anche l'impennata dei concorsi di progettazione, grazie all'effetto del Fondo per i concorsi che ha fatto registrare un'esplosione di competizioni nelle ultime settimane ...Come ogni calciomercato, anche quest'anno non potevano mancare le follie da Premier League. Il Chelsea ha acquistato dal Brighton il laterale sinistro Marc Cucurella, una presenza con la nazionale ...