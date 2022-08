Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 5 369 contagi e 31 morti | bollettino 4 agosto

(Di giovedì 4 agosto 2022) Sono 5.369 i nuovida coronavirus2022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 31 decessi. I tamponi effettuati sono stati 34.734, per un tasso di positività del 15,4%. I ricoverati negli ospedali sono 1.294 (-54) e quelli in terapia intensiva 36 (-11). Lo riferisce la Regione nelquotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.426 di cui 522 a Milano città. A Bergamo 575, a Brescia 793, a Como 286, a Cremona 253, a Lecco 152, a Lodi 138, a Mantova 341, a Monza e Brianza 427, a Pavia 335, a Sondrio 92 e a Varese 412. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric…

Sono 42.976 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 45.621. Le vittime sono 161, in calo rispetto alle 171 di ieri. Il tasso è 17,7% in lieve calo rispetto a ieri. Sono 5.369 i positivi accertati nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di un totale di 34.734 tamponi effettuati. Il tasso di positività dunque si mantiene sostanzialmente stabile, al 15,4%. Bari, 4 agosto 2022, (ANSA) - Sale il numero delle vittime in Puglia per Covid.Sono 23 i decessi nelle ultime 24 ore come comunicato dal bollettino della Regione.Inuovi casi di positività, invece, son ...