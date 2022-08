Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 42.976 contagi e 161 morti: bollettino 4 agosto 2022 (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono 42.976 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 4 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 161 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 242.010 tamponi, il tasso di positività è al 17,7%. In calo i ricoveri per Covid nei reparti in ospedale (-272) e le terapie intensive (-34). Covid oggi Italia, bollettino REGIONE PER REGIONE LAZIO – Sono 3.561 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 4 agosto 2022, secondo numeri e dati Covid del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono 42.976 ida coronavirus in, 4, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 161. I nuovi casi sono stati individuati su 242.010 tamponi, il tasso di positività è al 17,7%. In calo i ricoveri pernei reparti in ospedale (-272) e le terapie intensive (-34).REGIONE PER REGIONE LAZIO – Sono 3.561 ida coronavirus nel Lazio, 4, secondo numeri e datidel ...

