Ultima Generazione: chi sono e cosa chiedono gli attivisti che si “attaccano” all’arte (Di giovedì 4 agosto 2022) Con un po’ di colla e molto coraggio, il gruppo di attivisti ambientali italiani Ultima Generazione continua a protestare contro la miopia del governo in fatto di cambiamento climatico. Prima i blocchi stradali sul Grande Raccordo Anulare a Roma, poi scioperi della fame e azioni a danno del Mite e di Eni. Più di recente invece le azioni che tutti orami conosciamo. Prima alla Galleria degli Uffizi di Firenze poi al Museo del Novecento a Milano, i giovani attivisti hanno incollato le loro mani a due opere d’arte; rispettivamente al dipinto la Primavera di Botticelli e alla scultura Forme uniche della continuità nello spazio di Umberto Boccioni. «Ci siamo incollat* all’opera di Boccioni perché non possiamo più permetterci di correre verso il progresso economico. Il progresso che i futuristi auspicavano è lo stesso che ora ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 agosto 2022) Con un po’ di colla e molto coraggio, il gruppo diambientali italianicontinua a protestare contro la miopia del governo in fatto di cambiamento climatico. Prima i blocchi stradali sul Grande Raccordo Anulare a Roma, poi scioperi della fame e azioni a danno del Mite e di Eni. Più di recente invece le azioni che tutti orami conosciamo. Prima alla Galleria degli Uffizi di Firenze poi al Museo del Novecento a Milano, i giovanihanno incollato le loro mani a due opere d’arte; rispettivamente al dipinto la Primavera di Botticelli e alla scultura Forme uniche della continuità nello spazio di Umberto Boccioni. «Ci siamo incollat* all’opera di Boccioni perché non possiamo più permetterci di correre verso il progresso economico. Il progresso che i futuristi auspicavano è lo stesso che ora ...

FreddiRossetto : RT @Noiconsalvini: Matteo #Salvini: “Siamo circondati da nucleare pulito e sicuro, di ultima generazione: l’Italia non può tirarsi fuori se… - livic751 : RT @FabyP_69: @elio_vito Non scappano da guerre, sono clandestini e non fanno la fame. Arrivano qui ragazzotti robusti con tanto di cell in… - MarchezVousLuci : RT @RobertaFerrero4: Matteo #Salvini: “Siamo circondati da nucleare pulito e sicuro, di ultima generazione: l’Italia non può tirarsi fuori… - JacopoGJones : @LegaSalvini Come dire “siamo circondati da gente armata di pistole con sicure di ultima generazione, non possiamo… - RobertaFerrero4 : Matteo #Salvini: “Siamo circondati da nucleare pulito e sicuro, di ultima generazione: l’Italia non può tirarsi fuo… -