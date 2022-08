UFFICIALE – Chelsea | arriva il giovane Chukwuemeka

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 4 agosto 2022) Colpo in prospettiva per il, che si assicura le prestazioni delcentrocampista Carney, seguito fino a pochi giorni fa anche dal Milan. Tra i talenti più promettenti del calcio inglese,dall’Aston Villa per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di sterline. Ha firmato un contratto di sei anni con i Blues. Per il club del nuovo proprietario Todd Boehly si tratta del terzo acquisto di spessore in questa sessione di calciomercato dopo Raheem Sterling e Kalidou Koulibaly. «È stato piuttosto frenetico – ha dichiaratoai canali ufficiali della società londinese – ma non sono riuscito a togliermi di dosso ilnegli ultimi giorni. Quindi sono solo felice e sollevato che sia tutto finito. Non vedo l’ora di scendere in campo, incontrare ...