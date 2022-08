Ucraina Russia news: centrale nucleare Zaporizhzhia 'completamente fuori controllo' (Di giovedì 4 agosto 2022) La centrale nucleare di Zaporizhzhia Roma, 4 agosto 2022 - Nuovo allarme dell'Aeia sul più grande impianto nucleare in Europa, la centrale nucleare Ucraina di Zaporozhzhia . Secondo il messaggio ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) LadiRoma, 4 agosto 2022 - Nuovo allarme dell'Aeia sul più grande impiantoin Europa, ladi Zaporozhzhia . Secondo il messaggio ...

_Nico_Piro_ : Da mesi ci dicono “E’ colpa di Putin”. Ok vero. La Russia ha invaso l’Ucraina, ha torto. Detto questo riusciamo a u… - amnestyitalia : ??#RussiaUcraina Una nostra nuova ricerca mostra come, nel tentativo di respingere l’invasione russa iniziata a febb… - ilfoglio_it : L'imprenditore ucraino Igor Khyzhnyak ci racconta l'attacco russo al centro commerciale di Kremenchuk. I nomi dei m… - MichelaRoi : RT @andreacantelmo8: #Stoltenberg: 'La guerra in #Ucraina è la più pericolosa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, alla #Russia non dev… - oggieridomani : Zelensky esprime apertura alla legalizzazione dei matrimoni omosessuali in Ucraina, ma dice che la Russia deve esse… -