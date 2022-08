Ucraina, L’agenzia internazionale per l’energia atomica denuncia: “La centrale nucleare di Zaporizhzhia è fuori controllo” (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ la più grande d’Europa ed è “completamente fuori controllo“. Non usa mezzi termini Rafael Grossi, il direttore generale dell’ Aiea, L’agenzia internazionale per l’energia atomica, parlando della centrale nucleare di Zaporizhzhia al momento occupata dai russi. “C’è un catalogo di cose che non dovrebbero mai accadere in nessun impianto nucleare“, ha sottolineato Grossi, citato dai media internazionali, aggiungendo che “la situazione è molto fragile. Ogni principio di sicurezza nucleare è stato violato in un modo o nell’altro e non possiamo permettere che questo continui”. L’Aiea non può accedere alla centrale per fare ispezioni, le comunicazioni si sono interrotte e non si è più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ la più grande d’Europa ed è “completamente“. Non usa mezzi termini Rafael Grossi, il direttore generale dell’ Aiea,per, parlando delladial momento occupata dai russi. “C’è un catalogo di cose che non dovrebbero mai accadere in nessun impianto“, ha sottolineato Grossi, citato dai media internazionali, aggiungendo che “la situazione è molto fragile. Ogni principio di sicurezzaè stato violato in un modo o nell’altro e non possiamo permettere che questo continui”. L’Aiea non può accedere allaper fare ispezioni, le comunicazioni si sono interrotte e non si è più ...

