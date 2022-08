Ucraina, il nuovo allarme dell’Aiea: «La centrale di Zaporizhzhia è fuori controllo, violati tutti i principi di sicurezza» (Di giovedì 4 agosto 2022) La più grande centrale nucleare europea in Ucraina, occupata dalle forze russe, «è completamente fuori controllo». A dirlo è il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, stando a quanto riportato dai media internazionali. Secondo l’esperto la situazione nell’impianto di Zaporizhzhia, che le truppe russe hanno sequestrato all’inizio di marzo, subito dopo l’invasione dell’Ucraina, diventa ogni giorno più pericolosa. «C’è un catalogo di cose che non dovrebbero mai accadere in nessun impianto nucleare», ha detto Grossi aggiungendo che «la situazione è molto fragile. Ogni principio di sicurezza nucleare è stato violato in un modo o nell’altro e non possiamo permettere che questo continui». L’appello a Russia e ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) La più grandenucleare europea in, occupata dalle forze russe, «è completamente». A dirlo è il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, stando a quanto riportato dai media internazionali. Secondo l’esperto la situazione nell’impianto di, che le truppe russe hanno sequestrato all’inizio di marzo, subito dopo l’invasione dell’, diventa ogni giorno più pericolosa. «C’è un catalogo di cose che non dovrebbero mai accadere in nessun impianto nucleare», ha detto Grossi aggiungendo che «la situazione è molto fragile. Ognio dinucleare è stato violato in un modo o nell’altro e non possiamo permettere che questo continui». L’appello a Russia e ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Trame anti italiane dell’accozzaglia dem De Benedetti rinnega sé stesso sulla g… - LaVeritaWeb : De Benedetti rinnega sé stesso sulla guerra in Ucraina, chiede un nuovo comitato di liberazione nazionale dalla Mel… - AAraminta : RT @marangelo2005: E ovviamente, a ogni avanzata ucraina corrisponde la rabbia russa : Kharkiv di nuovo bombardata ,lo stesso vale per Myko… - Vaffancu_lol_ : RT @angelo_falanga: Gli Stati Uniti si stanno stancando di aiutare l'Ucraina. Nonostante l'inizio delle discussioni su un nuovo pacchetto d… - FrancescDiBlasi : RT @IDMO_it: Il nuovo aggiornamento della nostra mappa #Osint sulla guerra in #Ucraina è online Segui gli aggiornamenti sul nostro sito????… -