Ucraina, Amnesty International denuncia gravi violazioni del diritto umanitario. "Anche Kiev responsabile". Kuleba: "Rapporto ingiusto" (Di giovedì 4 agosto 2022) Bombe a grappolo– messe al bando dalla comunità internazionale-, armi esplosive che producono effetti su larga scala, per non parlare del bombardamento di interi centri abitati che ha causato milioni di vittime civili e la devastazione di un Paese che non si riconosce più. Nella guerra in Ucraina, tutte le regole del diritto internazionale umanitario sono state violate non solo da parte dell'invasore- la Russia– ma Anche da parte di chi l'invasione l'ha subita, l'Ucraina. E' quello che emerge dalle indagini condotte sul campo dagli esperti dell' organizzazione non governativa Amnesty International che punta il dito Anche contro Kiev. "Chiediamo al governo ucraino di assicurare immediatamente l'allontanamento delle sue forze dai centri ...

