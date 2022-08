Tutti a caccia della banconota rara: vale 3 milioni di euro! (Di giovedì 4 agosto 2022) I collezionisti sono impazziti: Tutti alla ricerca di una banconota storica che è in circolazione e varrebbe una cifra davvero clamorosa Nel mondo vi sono moltissime persone che hanno una passione storica e particolare. Ovvero quella di collezionare monete e banconote rare e quasi introvabili, sia per passione sia per il valore economico. In particolare L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) I collezionisti sono impazziti:alla ricerca di unastorica che è in circolazione e varrebbe una cifra davvero clamorosa Nel mondo vi sono moltissime persone che hanno una passione storica e particolare. Ovvero quella di collezionare monete e banconote rare e quasi introvabili, sia per passione sia per il valore economico. In particolare L'articolo proviene da Inews24.it.

lunghelinee : @LegaSalvini ...già, ottimo cliente del papete e come suona lui i citofoni nessuno. caccia i delinquenti con rastre… - monica_caccia : RT @DiImmobiliare: @LucaOgliari4 @FabioFZ3 Sempre per i Draghioti i Draghisti idioti Ve lo ritwitto tutti i giorni?????????? - GgvfLucien : @3rnest3rnest7 @heyjude_90 Ahahahahah questi non hanno ancora capito che nella prossima legislatura se non stanno c… - Zacc58Zaccar2 : RT @sick_tired87: @pbecchi Tanti, quasi tutti, e di sicuro tutti quelli sotto i 50 anni. Per non parlare dei giovani sotto i 30 che anche p… - arch_ts : Comunque la caccia di followers ha dato alla testa a tutti. #catfish -