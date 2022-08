Treni Italo: nuove assunzioni di Hostess e Steward (Di giovedì 4 agosto 2022) Italo, prima compagnia ferroviaria privata europea che opera sull’Alta Velocità e dispone di una flotta tra le più tecnologiche al mondo, offre nuove opportunità di lavoro a 27 Hostess e Steward diplomati o laureati, da inserire presso le diverse sedi presenti in Italia. Hostess e Steward di Stazione dovranno svolgere diverse mansioni, tra le quli: attività legate all’offerta, alla promozione, alla prenotazione e vendita dei prodotti commercializzati; attività di informazione e supporto ai viaggiatori, con particolare attenzione alla gestione delle anormalità di esercizio/servizio per garantire una adeguata assistenza alla clientela; cura del decoro e riordino degli ambienti oltre al monitoraggio delle attività svolte da fornitori esterni e quello degli apparati e degli equipaggiamenti ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 4 agosto 2022), prima compagnia ferroviaria privata europea che opera sull’Alta Velocità e dispone di una flotta tra le più tecnologiche al mondo, offreopportunità di lavoro a 27diplomati o laureati, da inserire presso le diverse sedi presenti in Italia.di Stazione dovranno svolgere diverse mansioni, tra le quli: attività legate all’offerta, alla promozione, alla prenotazione e vendita dei prodotti commercializzati; attività di informazione e supporto ai viaggiatori, con particolare attenzione alla gestione delle anormalità di esercizio/servizio per garantire una adeguata assistenza alla clientela; cura del decoro e riordino degli ambienti oltre al monitoraggio delle attività svolte da fornitori esterni e quello degli apparati e degli equipaggiamenti ...

