Tragedia Mediaset, il volto della storica serie tv ci ha lasciati per sempre: il lutto è devastante (Di giovedì 4 agosto 2022) Bobbie Faye Ferguson è deceduta all’età di 78 anni: l’attrice ha recitato in alcune serie amatissime come Hazzard e Dallas. Il mondo del cinema deve fare i conti con un’altra terribile notizia. Una delle protagoniste di una serie amatissima dai telespettatori è infatti venuta a mancare. All’età di 78 anni si è spenta Bobbie Faye Ferguson, deceduta lo scorso 25 giugno per cause naturali: la notizia della sua morte è stata resa pubblica dai rappresentanti di suo figlio solo qualche giorno fa, per motivi ignoti. Oltre a suo figlio, Bobbie Faye Ferguson lascia anche sua nuora, tre nipoti, due fratelli, una cognata e vari pronipoti. La sua dipartita verrà celebrata il prossimo 20 agosto, a Los Angeles, dove verrà lanciata anche una raccolta fondi destinata a Mission Los Angeles. Come accennato, Bobbie Faye Ferguson ha ... Leggi su kronic (Di giovedì 4 agosto 2022) Bobbie Faye Ferguson è deceduta all’età di 78 anni: l’attrice ha recitato in alcuneamatissime come Hazzard e Dallas. Il mondo del cinema deve fare i conti con un’altra terribile notizia. Una delle protagoniste di unaamatissima dai telespettatori è infatti venuta a mancare. All’età di 78 anni si è spenta Bobbie Faye Ferguson, deceduta lo scorso 25 giugno per cause naturali: la notiziasua morte è stata resa pubblica dai rappresentanti di suo figlio solo qualche giorno fa, per motivi ignoti. Oltre a suo figlio, Bobbie Faye Ferguson lascia anche sua nuora, tre nipoti, due fratelli, una cognata e vari pronipoti. La sua dipartita verrà celebrata il prossimo 20 agosto, a Los Angeles, dove verrà lanciata anche una raccolta fondi destinata a Mission Los Angeles. Come accennato, Bobbie Faye Ferguson ha ...

AmedeoLandino : #Siulp le nostre piú sentite condoglianze per il drammatico lutto che lascia l'intera comunità senza parole Non si… - vincenzomazzocc : Tristezza infinita per ciò che è accaduto questa mattina, il mio pensiero va alle due ragazze morte, hai loro genit… - librogiungla : @spa50bruno @Alessan45820745 @Iperbole_ Non ha memoria, solo devozioni a Berlusconi, critica la cannabis chiamandol… -