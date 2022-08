Traffico Roma del 04-08-2022 ore 18:00 (Di giovedì 4 agosto 2022) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sul percorso Urbano della A24 per Teramo per incidente code tra Togliatti e raccordo anulare quindi in uscita dalla capitale e poi sulla Cassia Veientana per la presenza dei noti cantieri altezza raccordo verso fuori Roma Traffico intenso rallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Ardeatina e Tuscolana e poi lungo la carreggiata interna tra la Bufalotta e la Prenestina è più avanti tra Tuscolana e Appia in città da oggi al 23 agosto dalle 20 alla mezzanotte per lasciare spazio ad alcuni spettacoli di strada saranno chiuse al Traffico via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi rispettivamente Trabia di San Gregorio e via dell’Ara massima di Ercole su via dei Cerchi via di San Gregorio e via dell’Ara massima di Ercole già dalle 18:30 di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 agosto 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sul percorso Urbano della A24 per Teramo per incidente code tra Togliatti e raccordo anulare quindi in uscita dalla capitale e poi sulla Cassia Veientana per la presenza dei noti cantieri altezza raccordo verso fuoriintenso rallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Ardeatina e Tuscolana e poi lungo la carreggiata interna tra la Bufalotta e la Prenestina è più avanti tra Tuscolana e Appia in città da oggi al 23 agosto dalle 20 alla mezzanotte per lasciare spazio ad alcuni spettacoli di strada saranno chiuse alvia dei Fori Imperiali e via dei Cerchi rispettivamente Trabia di San Gregorio e via dell’Ara massima di Ercole su via dei Cerchi via di San Gregorio e via dell’Ara massima di Ercole già dalle 18:30 di ...

LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Pescara - #Roma ?Traffico sospeso dal #24luglio tra Sulmona e Avezzano per inconveniente tecnico… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Salaria (Radicofani-Tangenziale Est) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Cassia (Flaminia-San Pietro Fatebenefratelli) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso Grande Raccordo Anulare (via Del Mare/Ostiense-Pontina) - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via del Ponte delle Sette Miglia ?????? traffico rallentato altezza Via Salvatore Barzilai #Luceverde #Lazio -