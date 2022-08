Toyota - Regno Unito | Burnaston rischia la chiusura con il bando delle ibride

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 4 agosto 2022) La fabbrica dellatorna di nuovo in pericolo per colpa della politica britannica. Se qualche anno fa è stata la Brexit a mettere a rischio il futuro dello stabilimento, ora sono le normative attualmente allo studio del governo per vietare la vendita di autoa rappresentare un problema per il futuro produttivo della struttura sita nella contea inglese del Derbyshire. Infatti, secondo documenti pubblicati dal Sunday Telegraph, la Casa giapponese ha minacciato di interrompere le attività industriali nel caso il governo proceda con ilallee alleplug-in dal 2030. La minaccia. In particolare, i manager hanno spiegato che l'eventuale divieto limiterebbe "le attività manifatturiere e altre attività commerciali" nonché gli "investimenti futuri". ...