(Di giovedì 4 agosto 2022) La pre-è cominciata. La, la casa automobilistica autarchica della Turchia (Turkey’s Automobile Initiative Group), ha avviato le linee di assemblaggio per il primo dei due modelli elettrici della propria gamma, composta da 5 veicoli entro la fine del decennio. Il “Manufacturing try out” è stato confermato dal numero della, l’ex manager di Bosch Gürcan Karakas. Il presidente Recep Tayyip Erdo?an (nella foto alla presentazione dell’auto) era stato il primo a mettersi al volante del prototipo del suv turco a zero emissioni di segmento C: la regia dell’operazione, che coinvolge un consorzio di cinque società del paese (Anadolu Group, BMC, K?raça Holding, Turkcell e Zorlu Holding: 3 miliardi di dollari di investimenti annunciati), sarebbe ascrivibile al capo dello stato. Nel dicembre di 3 anni fa aveva trovato il tempo ...

fattiamotore : Togg, avviata la produzione del suv. E il marchio autarchico di Erdogan prende vita -

Mi-Tomorrow

... affermando che la produzione potrebbe essere"molto presto" e che potrebbe catturare una ... Il lancio sul mercato del modello, denominato, è secondo la stampa turca in programma per la ...... affermando che la produzione potrebbe essere"molto presto" e che potrebbe catturare una ... Il lancio sul mercato del modello, denominato, è secondo la stampa turca in programma per la ... Fedez: «Raccolti 130mila euro per Tog