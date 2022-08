“Terzo figlio in arrivo”. Finalmente felicità nella coppia vip dopo il dramma dell’aborto (Di giovedì 4 agosto 2022) Chrissy Teigen aspetta il Terzo figlio da John Legend. La modella 36enne, moglie della famosa pop star, ha tenuto nascosta la sua gravidanza fino all’ultimo. Il timore era che qualcosa potesse andare storto. La donna, infatti, due anni fa ha avuto un aborto spontaneo. dopo essere stata ricoverata in ospedale per una emorragia, Chrissy aveva fatto sapere quello che è successo. “Siamo provati da un dolore del quale avevamo sentito solo parlare, il tipo di dolore mai sperimentato prima – ha scritto la modella devastata dalla perdita – Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e dare al nostro bambino i fluidi di cui avrebbe avuto bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Non era abbastanza”. dopo quella tragedia adesso Chrissy è di nuovo serena. Chrissy Teigen ora è pronta a farlo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) Chrissy Teigen aspetta ilda John Legend. La modella 36enne, moglie della famosa pop star, ha tenuto nascosta la sua gravidanza fino all’ultimo. Il timore era che qualcosa potesse andare storto. La donna, infatti, due anni fa ha avuto un aborto spontaneo.essere stata ricoverata in ospedale per una emorragia, Chrissy aveva fatto sapere quello che è successo. “Siamo provati da un dolore del quale avevamo sentito solo parlare, il tipo di dolore mai sperimentato prima – ha scritto la modella devastata dalla perdita – Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e dare al nostro bambino i fluidi di cui avrebbe avuto bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Non era abbastanza”.quella tragedia adesso Chrissy è di nuovo serena. Chrissy Teigen ora è pronta a farlo ...

7961Angelo : @marattin Al terzo figlio dal quarto in poi con 50000€. Direte che sono pazzo, ma in fondo una famiglia con 8 figli… - leclercbatch : Ho fatto caso ad una ''statistica'' molto triste: Chicco Chiesa, figlio di Enrico, va per il terzo anno alla Juvent… - FaustaLinda : RT @StefanoPutinati: Se resterai quasi immobile Se dirai poche cose sensate Se non ti agiterai mentre tutti urleranno Se aspetterai pazie… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Chrissy Teigen mostra il pancione: lei e il marito John Legend aspettando il terzo figlio due anni dopo l’aborto spontane… - FQMagazineit : Chrissy Teigen mostra il pancione: lei e il marito John Legend aspettando il terzo figlio due anni dopo l’aborto sp… -