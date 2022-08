Terra Amara Anticipazioni 5 agosto 2022: Yilmaz, tradito da Zuleyha, se ne va! (Di giovedì 4 agosto 2022) Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 5 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che l'Akkaya sente di non avere più alcun motivo per restare: ha perduto la sua amata Altun... Leggi su comingsoon (Di giovedì 4 agosto 2022) Ledella Puntata diin onda venerdì 5su Canale 5 rivelano che l'Akkaya sente di non avere più alcun motivo per restare: ha perduto la sua amata Altun...

NobilinaC : RT @AHFOD_0804: Praticamente ha iniziato a suonare amara terra mia e quello della sicurezza ha iniziato a dire che sapeva ormai tutta la sc… - ParliamoDiNews : Terra Amara, episodi turchi: Gaffur segrega Gulten per farle dimenticare Akkaya #Offertedilavoro #SerieTV #Pensioni… - redazionetvsoap : Fra Sabahattin e Sermin non c'è più amore e lui arriva a prendere la decisione più difficile. Lei intanto si avvici… - fashionsoaptv : ??Buongiorno ragazze! Questa sarà la nuova soap turca dei record! E siamo in piena estate...voi cosa ne pensate???… - Giorgia0851 : RT @AHFOD_0804: Praticamente ha iniziato a suonare amara terra mia e quello della sicurezza ha iniziato a dire che sapeva ormai tutta la sc… -