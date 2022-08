Tennis, John Millman a sostegno di Novak Djokovic: “Non capisco perché non possa giocare negli Stati Uniti” (Di giovedì 4 agosto 2022) Il caso di Novak Djokovic continua essere tra quelli più discussi in ambito Tennistico/sportivo. La sempre più probabile esclusione del Tennista serbo dagli US Open (29 agosto-11 settembre) per il suo non essere vaccinato contro il Covid alimenta il dibattito e le posizioni sono molte. Come è noto, l’attuale asset governativo statunitense non permette ai viaggiatori stranieri non vaccinati di poter essere negli States e in questo contesto il campione nativo di Belgrado non fa eccezione. Un aspetto che riguarda anche il Canada. Non a caso, l’assenza di Djokovic dai Masters1000 di Montreal e di Cincinnati è praticamente certa, salvo clamorosi ripensamenti. A questo proposito, il giocatore australiano John Millman ha espresso un parere favorevole alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Il caso dicontinua essere tra quelli più discussi in ambitotico/sportivo. La sempre più probabile esclusione delta serbo dagli US Open (29 agosto-11 settembre) per il suo non essere vaccinato contro il Covid alimenta il dibattito e le posizioni sono molte. Come è noto, l’attuale asset governativo statunitense non permette ai viaggiatori stranieri non vaccinati di poter essereStates e in questo contesto il campione nativo di Belgrado non fa eccezione. Un aspetto che riguarda anche il Canada. Non a caso, l’assenza didai Masters1000 di Montreal e di Cincinnati è praticamente certa, salvo clamorosi ripensamenti. A questo proposito, il giocatore australianoha espresso un parere favorevole alla ...

