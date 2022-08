Tennis, Carlos Alcaraz ha stabilito un nuovo record nel circuito ATP (Di giovedì 4 agosto 2022) Non è andata troppo bene a Carlos Alcaraz con gli italiani in Finale ultimamente nel circuito ATP. Le sconfitte negli ultimi atti di Amburgo e di Umago, per mano di Lorenzo Musetti e di Jannik Sinner, possono adombrare leggermente lo status di Tennista straordinario dello spagnolo, considerando anche il ko contro l’altoatesino negli ottavi di finale a Wimbledon. Tuttavia, i numeri danno ragione all’allievo di Juan Carlos Ferrero in diversi modi. Oltre alla constatazione della posizione di n.4 al mondo a soli 19 anni, vi è un’altra statistica molto interessante. Alcaraz, infatti, è riuscito a stabilire un nuovo record mai visto prima nel circuito ATP. Si parla di Tennista con il maggior numero di vittorie dopo aver ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Non è andata troppo bene acon gli italiani in Finale ultimamente nelATP. Le sconfitte negli ultimi atti di Amburgo e di Umago, per mano di Lorenzo Musetti e di Jannik Sinner, possono adombrare leggermente lo status dita straordinario dello spagnolo, considerando anche il ko contro l’altoatesino negli ottavi di finale a Wimbledon. Tuttavia, i numeri danno ragione all’allievo di JuanFerrero in diversi modi. Oltre alla constatazione della posizione di n.4 al mondo a soli 19 anni, vi è un’altra statistica molto interessante., infatti, è riuscito a stabilire unmai visto prima nelATP. Si parla dita con il maggior numero di vittorie dopo aver ...

Agenzia_Ansa : Tennis: Jannik Sinner ha vinto il torneo Croatia Open a Umago battendo in finale in tre set il favorito n.1 e campi… - Eurosport_IT : 'La rivalità tra me e Sinner è il futuro del tennis' ?? Carlos Alcaraz è pronto a nuove battaglie con il nostro Jan… - sportface2016 : +++Jannik #Sinner da sogno: rimonta Carlos #Alcaraz e vince il torneo di #Umago, sesto titolo della sua carriera+++ #Tennis - OA_Sport : #TENNIS Carlos Alcaraz ha stabilito un record incredibile nel circuito ATP: scopriamo di che cosa si tratta - sportal_it : Adriano Panatta fa una confessione su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz -