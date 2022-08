Tenaris | un primo semestre 2022 d’oro | balzo di ricavi e margini

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 agosto 2022)ha annunciato i risultati del secondo trimestree quelli complessivi relativi ai primi sei mesi dell’anno, confrontati con i dati dello stesso periodo dello scorso anno. La società ha concluso i primi sei mesi delcon vendite per poco meno di 5,17 miliardi di dollari, in aumento del 91% rispetto alla prima metà del 2021: i volumi dei prodotti tubolari spediti sono aumentati del 36%, i prezzi medi di vendita hanno segnato un +43% e le vendite nel segmento “Altri” sono risultate in crescita del 42%. Più che raddoppiato l’Ebidta, arrivato a 1,4 miliardi di dollari, grazie all’aumento dei: utile netto a 1,14 miliardi, in crescita del 191%, mentre l’utile per azione è stato di 0,97 dollari (+185%). Nel solo secondo trimestre idihanno visto un ...