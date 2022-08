AnsaSardegna : Taser e munizioni nel bagaglio, italiano denunciato a Olbia. Adm-Gdf, residente in Francia ma arrivava in aereo da… -

Agenzia ANSA

... hanno rinvenuto nei bagagli di un cittadino italiano residente in Francia, in arrivo da Basilea, tre confezioni dicalibro 36 e 22 per un totale di 91 cartucce e unda contatto ...Alle 12:29 un poliziotto del Campidoglio disse di aver sentito un colpo diesplodere vicino ... pieno di armi, tra cui una carabina d'assalto M4, cartucciere piene di, e materiale ... Taser e munizioni nel bagaglio, italiano denunciato a Olbia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...