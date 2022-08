Tajani “Indicare la squadra di governo? Discorso prematuro”

(Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “ladi? Credo sia un pòil, agli italiani ora interessa sapere cosa vogliamo fare per risolvere i loro problemi”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio. “Il centrodestra ha già di fatto un programma unitario pronto, credo che oggi si concluderà il lavoro dei nostri rappresentanti puntando soprattutto sulla politica internazionale, dove noi confermiamo la nostra scelta filo occidentale, la nostra scelta in difesa dell’Europa”, ha aggiunto.(ITALPRESS).-foto Italpress- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

