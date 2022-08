Taiwan | venti di guerra | “Missili cinesi nel mare del Giappone”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 4 agosto 2022) Dalle parole ai fatti. Proprio due giorni fa, dopo l’arrivo di Nancy Pelosi a, il ministro della Difesa cinese aveva promesso nuove esercitazioni militari ed “operazioni congiunte”, dal 4 al 7 agosto, contro l’isola di Formosa. Stamattina, ora italiana, le flottehanno cominciato a muoversi lungo le acque circostanti, con operazioni di fuoco a soli 20 chilometri (12 miglia) dalle coste dello “Stato ribelle”. Si tratta della più imponente operazione militare contro Taipei. Le esercitazioni della Cina A riportarlo non è solo il Global Times – il quotidiano cinese in lingua inglese – ma anche numerose agenzie mondiali, come Afp News Agency, che ha condiviso, sul proprio profilo Twitter, video ed immagini delle esercitazioni del Dragone. Qui sotto, per esempio, gli elicotteristanno sorvolando l’isola di Pingtan, zona ...