Taiwan ‘trema’: “Ci prepariamo a guerra”, la Cina ‘si esercita’ mirando l’isola. Arriva la portaerei Usa (Di giovedì 4 agosto 2022) “Non vogliamo l’escalation, ma non arretreremo quando si tratta di sicurezza e sovranità“, ha scritto stamane su Twitter il ministero della Difesa di Taiwan. Questo alla luce della ‘massiccia’ esercitazione militare di 4 giorni, che la Cina, guarda caso, sta conducendo proprio ‘nei pressi’ di Taiwan. Un’esercitazione, ha spiegato Pechino, in parte ‘ispirata’ dalla visita che la ‘Speaker’ statunitense, Nancy Pelosi, ha effettuato in questi giorni a Taiwan. Taiwan, il ministero della Difesa: “La Cina ha già lanciato contro le nostre acque diversi missili balistici” Ora sarà pure un’esercitazione militare quella cinese(ebbene mai effettuata con così importanti forze in campo) ma, come denuncia ancora il ministero della Difesa di Taiwan, che si tratti di un’evidente ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) “Non vogliamo l’escalation, ma non arretreremo quando si tratta di sicurezza e sovranità“, ha scritto stamane su Twitter il ministero della Difesa di. Questo alla luce della ‘massiccia’ esercitazione militare di 4 giorni, che la, guarda caso, sta conducendo proprio ‘nei pressi’ di. Un’esercitazione, ha spiegato Pechino, in parte ‘ispirata’ dalla visita che la ‘Speaker’ statunitense, Nancy Pelosi, ha effettuato in questi giorni a, il ministero della Difesa: “Laha già lanciato contro le nostre acque diversi missili balistici” Ora sarà pure un’esercitazione militare quella cinese(ebbene mai effettuata con così importanti forze in campo) ma, come denuncia ancora il ministero della Difesa di, che si tratti di un’evidente ...

