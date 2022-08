Taiwan: maxi esercitazioni militari cinesi, spari nello Stretto (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono iniziate le maxi esercitazioni militari cinesi introno a Taiwan. Pechino ha affermato che sono una contromisura necessaria dopo la visita della speaker della Camera USA Nancy Pelosi a Taipei. Crescono le tensioni e G7 e ASEAN sono preoccupati per una possibile escalation. Taiwan: al via le maxi esercitazioni militari cinesi All’indomani della visita della Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono iniziate leintrono a. Pechino ha affermato che sono una contromisura necessaria dopo la visita della speaker della Camera USA Nancy Pelosi a Taipei. Crescono le tensioni e G7 e ASEAN sono preoccupati per una possibile escalation.: al via leAll’indomani della visita della

