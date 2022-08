Taiwan: la Cina mostra i muscoli dopo la visita della speaker Usa Nancy Pelosi (Di giovedì 4 agosto 2022) La visita di Nancy Pelosi a Taiwan aveva fatto infuriare la Cina. E poche ore dopo l'approdo della speaker della Casa Bianca in quella porzione di Oriente, Pechino ha avviato la sua esercitazione militare attorno ad un'area che ritiene propria, una sorta di provincia dissidente. Le operazioni dovrebbero proseguire fino a lunedì. Cosa ha fatto la Cina a Taiwan L'azione si è tradotta nel lancio di diversi missili nelle acque antistanti Taiwan. Il governo locale ha già fatto sapere che la sua integrità e sovranità territoriale sarà difesa senza arretrare. E per questo si sarebbe attrezzato per fronteggiare eventuali attacchi cinesi. Di certo c'è che, al momento, la ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 agosto 2022) Ladiaveva fatto infuriare la. E poche orel'approdoCasa Bianca in quella porzione di Oriente, Pechino ha avviato la sua esercitazione militare attorno ad un'area che ritiene propria, una sorta di provincia dissidente. Le operazioni dovrebbero proseguire fino a lunedì. Cosa ha fatto laL'azione si è tradotta nel lancio di diversi missili nelle acque antistanti. Il governo locale ha già fatto sapere che la sua integrità e sovranità territoriale sarà difesa senza arretrare. E per questo si sarebbe attrezzato per fronteggiare eventuali attacchi cinesi. Di certo c'è che, al momento, la ...

