Taiwan, la Cina ha avviato la grande esercitazione militare: cosa succede ora? (Di giovedì 4 agosto 2022) La Cina ha avviato le 'esercitazioni militari' attorno a Taiwan. Lo ha annunciato la televisione pubblica cinese Cctv. Si tratta delle più grandi manovre mai organizzate attorno all'isola rivendicata ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 agosto 2022) Lahale 'esercitazioni militari' attorno a. Lo ha annunciato la televisione pubblica cinese Cctv. Si tratta delle più grandi manovre mai organizzate attorno all'isola rivendicata ...

rusembitaly : ??La posizione di principio della Russia rimane invariata. ??Partiamo dal fatto che c'è una sola Cina, il governo… - GiovaQuez : La Germania si dice pronta ad aiutare Taiwan in caso di aggressione militare da parte della Cina - marcodimaio : Nancy Pelosi è la presidente del parlamento di uno stato libero e democratico; ha tutto il diritto di visitare una… - stefaniaespos19 : @riotta @NATO auto determinazione dei popoli non è la #Nato che si è espansa ma i popoli ex - sovietici a essere fu… - vivereitalia : Taiwan, Borrell condanna azioni militari della Cina -