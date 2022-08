Taiwan, la Cina accerchia l’isola: spari al largo dopo la visita di Pelosi (Di giovedì 4 agosto 2022) Taiwan teme lo scoppio della guerra. Pechino ha dato il via, oggi 4 agosto, alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno alla grande isola. A Taipei si è conclusa la visita della presidente della Camera Usa, Nancy Pelosi: “Impegno incrollabile per la vostra democrazia“. Le manovre sono una risposta alla missione, indesiderata da parte della Cina, della Pelosi a Taiwan. La speaker della Camera degli Stati Uniti era già ripartita, dopo aver incontrato la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, nella capitale Taipei. Il motivo della visita di Pelosi? Ufficialmente quello di “onorare il nostro impegno incrollabile a sostegno della democrazia di Taiwan“. Ma per la Cina è una ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 4 agosto 2022)teme lo scoppio della guerra. Pechino ha dato il via, oggi 4 agosto, alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno alla grande isola. A Taipei si è conclusa ladella presidente della Camera Usa, Nancy: “Impegno incrollabile per la vostra democrazia“. Le manovre sono una risposta alla missione, indesiderata da parte della, della. La speaker della Camera degli Stati Uniti era già ripartita,aver incontrato la presidente diTsai Ing-wen, nella capitale Taipei. Il motivo delladi? Ufficialmente quello di “onorare il nostro impegno incrollabile a sostegno della democrazia di“. Ma per laè una ...

