Taiwan, esercitazioni militari cinesi: lanciati missili balistici (Di giovedì 4 agosto 2022) La Cina lancia missili balistici nello Stretto di Taiwan come parte delle sue piu' grandi esercitazioni militari di sempre, una dimostrazione di forza scatenata dalla visita a Taiwan della speaker ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) La Cina lancianello Stretto dicome parte delle sue piu' grandidi sempre, una dimostrazione di forza scatenata dalla visita adella speaker ...

