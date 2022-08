Taiwan, elicotteri militari cinesi si avvicinano al confine (Di giovedì 4 agosto 2022) Alcuni elicotteri militari cinesi hanno sorvolato questa mattina l'isola di Pingtan, nella provincia del Fujian, uno dei punti della Cina continentale piu' vicini all'isola di Taiwan. La manovra ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Alcunihanno sorvolato questa mattina l'isola di Pingtan, nella provincia del Fujian, uno dei punti della Cina continentale piu' vicini all'isola di. La manovra ...

RaiNews : La dura reazione della Cina alla visita a Taipei dello speaker della Camera Usa Nancy Pelosi: elicotteri in volo e… - ForzaLazio1980 : RT @MIRKOJEEP: Elicotteri militari cinesi sorvolano #Pingtan, provincia del Fujian, dirigendosi verso lo stretto di #Taiwan. - MIRKOJEEP : Elicotteri militari cinesi sorvolano #Pingtan, provincia del Fujian, dirigendosi verso lo stretto di #Taiwan. - Nonnadinano : RT @dariodangelo91: 2/n L'ultima volta che la #Cina ha lanciato missili nello stretto di #Taiwan prima di oggi risale al marzo 1996 per que… - Stupormundi66 : RT @dariodangelo91: 2/n L'ultima volta che la #Cina ha lanciato missili nello stretto di #Taiwan prima di oggi risale al marzo 1996 per que… -