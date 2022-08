Taiwan economia: perché c’è tensione tra Stati Uniti e Cina (Di giovedì 4 agosto 2022) perché c’è competizione tra Stati Uniti e Cina su Taiwan? Quanta importanza ha l’isola dal punto di vista economico? Queste le domande che in molti si stanno ponendo di fronte agli ultimi avvenimenti. La visita di Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentati degli Stati Uniti, a Tapei ha decisamente alimentato il clima di tensione, già presente per via della guerra tra Russia e Ucraina. Cosa c’è dietro tutto questo? Gli Stati Uniti non riconoscono ufficialmente Taiwan, ma per loro rappresenta una priorità difenderla dalle pretese della Cina. Il motivo? Stiamo parlando di un’isola che rappresenta un polo economico importante, nel settore tecnologico e non ... Leggi su comeguadagnareoggi (Di giovedì 4 agosto 2022)c’è competizione trasu? Quanta importanza ha l’isola dal punto di vista economico? Queste le domande che in molti si stanno ponendo di fronte agli ultimi avvenimenti. La visita di Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentati degli, a Tapei ha decisamente alimentato il clima di, già presente per via della guerra tra Russia e Ucraina. Cosa c’è dietro tutto questo? Glinon riconoscono ufficialmente, ma per loro rappresenta una priorità difenderla dalle pretese della. Il motivo? Stiamo parlando di un’isola che rappresenta un polo economico importante, nel settore tecnologico e non ...

