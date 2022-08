Taiwan, Cina: “Visita Pelosi provocazione, contromisure giuste” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – La Visita di Nancy Pelosi a Taiwan, che la Cina considera una “provincia ribelle” da “riunificare”, non è stata “a difesa di democrazia e libertà”, ma bensì una “provocazione” per la “sovranità e l’integrità territoriale” del gigante asiatico e “contromisure” sono la risposta “giusta”. Si è espresso così Ma Xiaoguang, portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, in dichiarazioni riportate dall’agenzia ufficiale Xinhua nel mezzo di un’escalation di tensioni, tra retorica e maxi manovre militari. Il gigante asiatico considera la questione di Taiwan, di fatto indipendente, un “affare interno” e non tollera “interferenze”, insiste sulla “politica di una sola Cina”, sui suoi “interessi di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Ladi Nancy, che laconsidera una “provincia ribelle” da “riunificare”, non è stata “a difesa di democrazia e libertà”, ma bensì una “” per la “sovranità e l’integrità territoriale” del gigante asiatico e “” sono la risposta “giusta”. Si è espresso così Ma Xiaoguang, portavoce dell’Ufficio per gli Affari didel Consiglio di Stato cinese, in dichiarazioni riportate dall’agenzia ufficiale Xinhua nel mezzo di un’escalation di tensioni, tra retorica e maxi manovre militari. Il gigante asiatico considera la questione di, di fatto indipendente, un “affare interno” e non tollera “interferenze”, insiste sulla “politica di una sola”, sui suoi “interessi di ...

