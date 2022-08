Taiwan | Cina | riuscite le operazioni di lancio di missili

rusembitaly : ??La posizione di principio della Russia rimane invariata. ??Partiamo dal fatto che c'è una sola Cina, il governo… - GiovaQuez : La Germania si dice pronta ad aiutare Taiwan in caso di aggressione militare da parte della Cina - marcodimaio : Nancy Pelosi è la presidente del parlamento di uno stato libero e democratico; ha tutto il diritto di visitare una… - ilfaroonline : Taiwan. la Cina risponde alla “provocazione” degli Usa: esercitazioni militari intorno all’isola - lapacechenonho_ : RT @Agenzia_Ansa: Taiwan attiva i sistemi di difesa: 'La Cina ha lanciato missili'. Il Ministero della Difesa condanna azioni irrazionali c… -

In una nota diffusa nel pomeriggio, il colonnello Shi Yi, portavoce del Comando del teatro orientale della Pla, ha osservato che le attività sull'area di mare predeterminata al largo dihanno ...La visita della speaker Nancy Pelosi a Taipei potrebbe scatenare una guerra tra laQuesto al momento nessuno è in grado di prevederlo, ma l'unica cosa certa è che mai negli ultimi decenni la tensione è stata così grande attorno all'isola. Alle ore 6 di questa mattina,...Il ministero della Difesa di Taiwan ha confermato il lancio di “diversi missili balistici” da parte dell’Esercito popolare di liberazione (Pla) a partire dalle 13.46 locali (7.46 in Italia) nelle acqu ...L'isola che la Cina vorrebbe controllare anche territorialmente è il paradiso dei microchip: gli interessi internazionali sono enormi ...