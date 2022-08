Taiwan | Cina dà il via a esercitazioni militari intorno all' isola

GiovaQuez : La Germania si dice pronta ad aiutare Taiwan in caso di aggressione militare da parte della Cina - rusembitaly : ??La posizione di principio della Russia rimane invariata. ??Partiamo dal fatto che c'è una sola Cina, il governo… - marcodimaio : Nancy Pelosi è la presidente del parlamento di uno stato libero e democratico; ha tutto il diritto di visitare una… - florinarazvan : RT @lvogruppo: Putin sul confronto dell'America con la Cina sulla questione di Taiwan: 'I cinesi hanno un buon proverbio: quando le tigri… - berardino : Pare che a Xi Jinping gli sia venuto il ciclo, la Cina non parteciperà al G7 perché i G6 hanno condannato queste es… -

Resta alta la tensione a, dove laha iniziato esercitazioni militari. Gli investitori seguiranno con attenzione anche le decisioni della Bank of England che dovrebbe alzare ancora i tassi ......dopo l'incertezza causata dalla visita ada parte della speaker della Camera USA, Nancy Pelosi, la quale ha ribadito il supporto degli Stati Uniti al Paese nonostante le minacce dellasu ...Taipei, 4 ago. (Adnkronos/dpa) – La Cina dà il via all’esercitazione militare intorno a Taiwan, annunciata come rappresaglia contro la visita sull’isola da parte della Speaker americana Nancy Pelosi.La Cina ha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia), alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan in un crescendo di tensioni in risposta alla visita sull'isola della presidente ...